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Овечкин забросил 894 шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки

Овечкин забросил 894 шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал дубль и догнал канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Об этом пишет РИА Новости.

Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче против "Чикаго Блэкхокс". Теперь на его счету, как и у Гретцки, 894 гола.

Причем Гретцки на это потребовалось 1487 матчей, а россиянину - на матч меньше.

Сам Гретцки, который присутствовал на матче, заявил журналистам, что его дед - русский по национальности - был бы рад, если бы принадлежащий Гретцки рекорд по голам в чемпионатах НХЛ побил российский хоккеист.

Александр ОвечкинХоккей