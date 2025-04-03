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Овечкин забросил 894 шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки
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Овечкин забросил 894 шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцкиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/510b6671-3a79-4dcd-a7fd-3a5d72f8e083/conversions/9adbf5cd-90ee-4078-a14f-23b5985b912a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/510b6671-3a79-4dcd-a7fd-3a5d72f8e083/conversions/9adbf5cd-90ee-4078-a14f-23b5985b912a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/510b6671-3a79-4dcd-a7fd-3a5d72f8e083/conversions/9adbf5cd-90ee-4078-a14f-23b5985b912a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/510b6671-3a79-4dcd-a7fd-3a5d72f8e083/conversions/9adbf5cd-90ee-4078-a14f-23b5985b912a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал дубль и догнал канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Об этом пишет РИА Новости.
Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче против "Чикаго Блэкхокс". Теперь на его счету, как и у Гретцки, 894 гола.
Причем Гретцки на это потребовалось 1487 матчей, а россиянину - на матч меньше.
Сам Гретцки, который присутствовал на матче, заявил журналистам, что его дед - русский по национальности - был бы рад, если бы принадлежащий Гретцки рекорд по голам в чемпионатах НХЛ побил российский хоккеист.