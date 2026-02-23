3.73 BYN
Павел Белько выиграл спринт на чемпионате Беларуси по биатлону
Раубичи в эти дни принимают чемпионат Беларуси. 23 фенвраля болельщики увидели 2 спринтерские гонки. Лучшими стали Анна Сола и Павел Белько.
Анна Сола стала чемпионкой Беларуси по биатлону в спринтерской гонке
Второе место с отставанием в 32 секунды заняла Ирина Шаклеина, тройку призеров замкнула Елена Кулак
Чемпионом страны среди мужчин в гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами стал Павел Белько, который на 17 сек. превзошел график Ивана Тулатина. В одной секунде позади серебряного призера расположился Александр Голяк, ставший единственным участником, отработавшим без ошибок на стрельбе. В шестерку лучших также попали Никита Лобастов, Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский, лидер команды Антон Смольский гонку пропустил.
Таким получился первый день чемпионата Беларуси. Но уже 24 февраля нас ждет второй день турнира. В программе один из самых зрелищных видов - гонки с массовым стартом у мужчин и женщин. Поэтому приезжайте в Раубичи, поддерживайте наших стреляющих лыжников и станьте частью большого спортивного праздника.