Павел Белько выиграл спринт на чемпионате Беларуси по биатлону

Раубичи в эти дни принимают чемпионат Беларуси. 23 фенвраля болельщики увидели 2 спринтерские гонки. Лучшими стали Анна Сола и Павел Белько.

Анна Сола стала чемпионкой Беларуси по биатлону в спринтерской гонке Второе место с отставанием в 32 секунды заняла Ирина Шаклеина, тройку призеров замкнула Елена Кулак 23.02.2026 16:16

Чемпионом страны среди мужчин в гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами стал Павел Белько, который на 17 сек. превзошел график Ивана Тулатина. В одной секунде позади серебряного призера расположился Александр Голяк, ставший единственным участником, отработавшим без ошибок на стрельбе. В шестерку лучших также попали Никита Лобастов, Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский, лидер команды Антон Смольский гонку пропустил.