Премьера Белтелерадиокомпании - "Наши в КХЛ"

6 января в эфире "Беларусь 1" стартует проект "Наши в КХЛ" . Главные герои - хоккеисты, которые выросли на наших ледовых площадках. За последние 30 лет в стране были построены 33 ледовые арены. И теперь воспитанники белорусской хоккейной школы играют в одной из сильнейших лиг планеты - Континентальной хоккейной лиге.

Героями первой серии станут наши хоккеисты, играющие в клубе СКА из Питера. Мы покажем, как они живут и работают, а также расскажем, откуда начинался их путь, первый лед, тренеры, воспоминания родителей. Смотрите "Наши в КХЛ" сегодня перед программой "Панорама" на "Беларусь 1".