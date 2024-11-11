3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Премьера Белтелерадиокомпании - "Наши в КХЛ"
Премьера нового года от творческой группы Белтелерадиокомпании.
6 января в эфире "Беларусь 1" стартует проект "Наши в КХЛ". Главные герои - хоккеисты, которые выросли на наших ледовых площадках. За последние 30 лет в стране были построены 33 ледовые арены. И теперь воспитанники белорусской хоккейной школы играют в одной из сильнейших лиг планеты - Континентальной хоккейной лиге.
Героями первой серии станут наши хоккеисты, играющие в клубе СКА из Питера. Мы покажем, как они живут и работают, а также расскажем, откуда начинался их путь, первый лед, тренеры, воспоминания родителей. Смотрите "Наши в КХЛ" сегодня перед программой "Панорама" на "Беларусь 1".
Президент
Все
Лукашенко: Праздник Рождества вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию
Наталья Эйсмонт: Никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил
Новогоднее обращение, метро, разговор на тему выборов и работы в регионах. Итоги недели Президента
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Политика
Все
Общество
Все
Минские соглашения: во Дворце Независимости - вся правящая элита. Кто упустил шанс на мир в 2015-м
Политика официального Таллинна антиэстонская и вредит жителям - главный редактор Rubaltic.ru
Как проходят испытания пожарных машин в Беларуси
Партизанский Дед Мороз на всю зиму поселился в мемориальном комплексе "Хованщина"
В мире
Все
Мощное землетрясение в Китае. Стихия затронула более 100 млн человек
"Абсолютно необходимо". Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США
Жители Литвы хотят перемен: Впервые мафиозная семейка Ландсбергисов проиграла борьбу за влияние
Зенский перешел на мат, обвиняя Запад в недостаточной помощи
Регионы
Все
Происшествия
Все