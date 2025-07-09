Савчук стала чемпионкой Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 метров

На гребном канале в Заславле дали старт второму соревновательному дню открытого чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщила БЕЛТА.

Первый комплект наград 9 июля был разыгран на дистанции 500 м в женской байдарке-одиночке. Победу в финале с результатом 1 мин. 53,927 сек. одержала Инна Савчук, которая на несколько десятых секунды опередила многократных чемпионок мира и призеров Олимпийских игр Марину Литвинчук и Ольгу Худенко соответственно. Всего участие в этом виде программы приняли 29 спортсменок.