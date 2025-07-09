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Савчук стала чемпионкой Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 метров
На гребном канале в Заславле дали старт второму соревновательному дню открытого чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщила БЕЛТА.
Первый комплект наград 9 июля был разыгран на дистанции 500 м в женской байдарке-одиночке. Победу в финале с результатом 1 мин. 53,927 сек. одержала Инна Савчук, которая на несколько десятых секунды опередила многократных чемпионок мира и призеров Олимпийских игр Марину Литвинчук и Ольгу Худенко соответственно. Всего участие в этом виде программы приняли 29 спортсменок.
В дневной программе 9 июля состоятся финалы в мужской байдарке- и каноэ-одиночке на дистанции 1000 м, а также в женской каноэ-одиночке на 200 м. Вечером 9 июля пройдут индивидуальные медальные заезды на 200-метровке у байдарочников и каноистов. Турнир в Заславле продлится до 12 июля, данный старт является отборочным в национальную команду для участия в чемпионате мира 2025 года в Милане (20-24 августа).