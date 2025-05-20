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Сборная Австрии по хоккею первый раз в XXI веке пробилась плей-офф ЧМ
Австрийская сборная по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2025 года, проходящий в шведском Стокгольме и датском Хернинге, пишет БЕЛТА.
Перед заключительным туром группового этапа сборная Австрии располагалась на 5-й строчке пула "А", отставая от идущих четвертыми латышей на два очка. Путевку в четвертьфинал команды разыграли в очной встрече. Австрийцы отправили в чужие ворота одну шайбу в первом периоде, две - во втором и еще три - в третьем, хоккеисты Латвии сумели ответить только одним точным броском. В результате разгромная победа австрийцев со счетом 6:1.
Сборная Австрии вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею впервые за три десятка лет - в предыдущий раз "красно-черные" были в восьмерке лучших сборных планеты в 1994 году. Соперником австрийцев в четвертьфинале станет сильнейшая команда группы "В", за победу в которой заочно борются финалисты прошлогоднего ЧМ - Чехия и Швейцария.
Первое место в своем пуле чехи займут в случае победы над американцами, поединок стартует 20 мая в 17:20. В это же время отношения начнут выяснять сборные Словакии и Финляндии. Программу группового этапа ЧМ завершат встреча Швеции и Канады (21:20), а также игра Германии и Дании, победитель которой станет последним участником плей-офф. Ранее элитный дивизион чемпионата мира покинули команды Франции и Казахстана.