Сборная Австрии по хоккею первый раз в XXI веке пробилась плей-офф ЧМ

Австрийская сборная по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2025 года, проходящий в шведском Стокгольме и датском Хернинге, пишет БЕЛТА.

Перед заключительным туром группового этапа сборная Австрии располагалась на 5-й строчке пула "А", отставая от идущих четвертыми латышей на два очка. Путевку в четвертьфинал команды разыграли в очной встрече. Австрийцы отправили в чужие ворота одну шайбу в первом периоде, две - во втором и еще три - в третьем, хоккеисты Латвии сумели ответить только одним точным броском. В результате разгромная победа австрийцев со счетом 6:1.

Сборная Австрии вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею впервые за три десятка лет - в предыдущий раз "красно-черные" были в восьмерке лучших сборных планеты в 1994 году. Соперником австрийцев в четвертьфинале станет сильнейшая команда группы "В", за победу в которой заочно борются финалисты прошлогоднего ЧМ - Чехия и Швейцария.