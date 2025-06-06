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Сборная Беларуси по футболу обыграла команду Казахстана в контрольном матче
Футболисты национальной сборной Беларуси одержали третью викторию подряд в товарищеских матчах, пишет БЕЛТА.
На поле "Борисов-Арены" белорусы обыграли команду Казахстана со счетом 4:1. После проливного дождя, который на полчаса задержал начало игры, соперникам пришлось потратить время, чтобы приноровиться к скользкому газону. Это лучше удалось хозяевам: на 25-й минуте встречи ошибкой обороны гостей воспользовался Валерий Громыко, а еще через 5 минут цели достиг дальний удар Валерия Бочерова. Вскоре после перерыва вратарь и защитники казахстанской сборной снова сыграли несогласованно, и Трофим Мельниченко забил третий мяч. После этого хозяева сбавили обороты, чем на 75-й минуте игры воспользовался Галымжан Кенжебек. Пропустив мяч, подопечные Карлоса Алоса снова активизировались, и вскоре после классной передачи Виталия Лисаковича Евгений Шикавка в четвертый раз поразил ворота гостей. Для него, как и для Бочерова, это первые голы в составе главной команды страны.
На старте этого сезона подопечные Карлоса Алоса выиграли два выездных спарринга. Сначала в Душанбе белорусские футболисты разгромили команду Таджикистана - 5:0, а Баку уверенно переиграли азербайджанцев - 2:0.
На следующей неделе, 10 июня, сборная Беларуси встретится в Минске со сборной России. Это будет последняя проверка перед стартом в отборочном турнире чемпионата мира. Осенью белорусская команда сыграет в квалификационной группе С вместе с футболистами Греции, Дании и Шотландии.