Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана

Сборная Беларуси по хоккею стартовала с победы - 3:1 - над командой Казахстана на Кубке Первого канала, который принимает Санкт-Петербург. Престижный турнир начался в четверг, 12 декабря. Планы у нашей дружины амбициозные. И будем верить, что ожидания в предстоящее воскресенье совпадут с реальностью, а мечты воплотятся в жизнь. Состав позволяет надеяться на хороший итоговый результат.

Город белых ночей, музеев и разведенных мостов вновь принимает Кубок Первого канала. Проводится этот легендарный турнир уже в 57-й раз и лишь в четвертый не в Москве.

Вообще эти международные декабрьские состязания назывались по-разному. Но большинство болельщиков помнят их как "Приз газеты "Известия". Сквозь соревнования прошли все звезды вначале советского, а потом и российского хоккея.

Данный старт занимает большое место в сердцах игроков.

Прежде этот турнир входил в состав евротура. На Кубок Первого канала съезжались лучшие составы из Чехии, Швеции, Финляндии, а иногда и Канады. Однако современные реалии и политически-мотивированные санкции диктуют новые условия. В 2024 году за главный трофей поборются дружины Беларуси и Казахстана, команда "Россия 25", а также сборная мира КХЛ, основу которой составили американские и канадские легионеры.

Для белорусов данный турнир - это очередной этап в подготовке. Но ростер у нас, действительно, на загляденье. Основу сборной составили представители клубов КХЛ - минского "Динамо", нижегородского "Торпедо", череповецкой "Северстали", а также санкт-петербургского СКА и московского ЦСКА. И отрадно отметить, что вызванные хоккеисты действительно лидеры своих команд. Усилить состав мог, пожалуй, только наш североамериканский десант из НХЛ и АХЛ. Потому о своих амбициях ребята заявляют... Аккуратно, но все же говорят!

Единственной проблемой и нюансом нынешнего Кубка Первого канала могла стать подготовка сборной Беларуси. Из-за плотного графика в чемпионате КХЛ команда полностью укомплектовалась лишь накануне: ребята под руководством Дмитрия Квартальнова провели всего две тренировки. Возможно, именно с этим связано столь скомканное начало выступления на турнире. В первом матче соперником стала дружина Казахстана. И вплоть до третьего периода оппонент лидировал. Но после в заключительной трети дубль Виталия Пинчука и шайба Вадима Мороза принесли Беларуси успех - 3:1.