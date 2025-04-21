Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на чемпионате мира, который принимают Сейшельские острова. В непростой схватке с хозяевами первенства "белокрылые" были сильнее, 6:3. Красивый хет-трик оформил Артемий Дрозд. Еще по разу отличились Анатолий Рябко, Игорь Бриштель и Никита Чайковский.

Следующую схватку на чемпионате мира на Сейшелах сборная Беларуси проведет против команды Японии 3 мая.



В плей-офф турнира выйдут по 2 лучшие дружины от каждого квартета. На минувшем планетарном первенстве в Дубае наши парни остановились всего в шаге от пьедестала.