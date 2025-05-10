Сборная Беларуси поспорит за выход в финал с командой Сенегала на ЧМ по пляжному футболу

В первом матче за выход в финал сборная Беларуси встретится с командой Сенегала (начало игры в 17.00 по минскому времени). В четвертьфинале белорусы переиграли иранцев с минимальным перевесом в счете - 4:3. На первом этапе нынешнего мирового первенства подопечные Николаса Альварадо заняли первое место в предварительной группе А, победив команды Сейшельских островов (6:3), Японии (6:3) и Гватемалы (12:3). Сенегальцы стали первыми в группе С, обыграв сборные Испании (4:1), Таити (6:3) и Чили (7:3), а в четвертьфинале одолели в овертайме серебряных призеров предыдущего ЧМ в Дубае итальянцев - 4:3.