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Сборная Беларуси поспорит за выход в финал с командой Сенегала на ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу на Сейшелах состоятся полуфинальные поединки, сообщает БЕЛТА.
В первом матче за выход в финал сборная Беларуси встретится с командой Сенегала (начало игры в 17.00 по минскому времени). В четвертьфинале белорусы переиграли иранцев с минимальным перевесом в счете - 4:3. На первом этапе нынешнего мирового первенства подопечные Николаса Альварадо заняли первое место в предварительной группе А, победив команды Сейшельских островов (6:3), Японии (6:3) и Гватемалы (12:3). Сенегальцы стали первыми в группе С, обыграв сборные Испании (4:1), Таити (6:3) и Чили (7:3), а в четвертьфинале одолели в овертайме серебряных призеров предыдущего ЧМ в Дубае итальянцев - 4:3.
На прошлом планетарном форуме белорусы уступили итальянцам в 1/2 финала в серии послематчевых пенальти.
Во втором полуфинале действующие чемпионы мира бразильцы будут соперничать с португальцами (начало в 18.30).
Решающий поединок за золото и матч за бронзу состоятся 11 мая в столице Сейшельских островов - Виктории. В финале мирового первенства 2024 года бразильцы со счетом 6:4 обыграли итальянцев, завоевав 15-й чемпионский титул.