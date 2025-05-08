Сборная Беларуси второй раз вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу второй раз подряд пробилась в полуфинал чемпионата мира, пишет БЕЛТА.

8 мая в первом четвертьфинальном поединке белорусы победили команду Ирана с результатом 4:3.

Выходя на эту игру, оба соперника помнили поединок за бронзу ЧМ-2024, в котором белорусы проиграли иранцам с крупным счетом 1:6. Поэтому главному тренеру белорусской команды Николасу Альварадо не нужно было особо настраивать игроков - они и сами очень стремились взять реванш. И это им удалось. Начало встречи команды провели очень осторожно, уделив главное внимание обороне. Только в самом конце первого периода счет был открыт - удар Мохаммада Масуми не сумел отразить Михаил Августов.

После перерыва белорусы прибавили в движении, в середине второго периода Игорь Бриштель с пенальти восстановил паритет. Через две минуты после начала заключительной трети матча Бриштель вывел белорусов вперед. Тут же он заработал пенальти, но не смог реализовать его. Однако вскоре преимущество нашей команды увеличилось - сначала эффектный мяч забил Егор Гордецкий, а потом отличился Анатолий Рябко. Иранцы не сдавались и в концовке сумели сократить разрыв до минимума, но догнать белорусов не получилось.

На первом этапе нынешнего турнира сборная Беларуси заняла первое место в предварительной группе А, одержав виктории над командами Сейшельских Островов (6:3), Японии (6:3) и Гватемалы (12:3).

В полуфинале белорусская сборная встретится с победителем пары Италия - Сенегал. На прошлом планетарном форуме белорусы уступили итальянцам в 1/2 финала в серии послематчевых пенальти.

Также сегодня в других матчах 1/4 финала чемпионы мира бразильцы сыграют с испанцами, а португальцы будут соперничать с японцами.