Сборные Швейцарии и США. На чемпионате мира по хоккею 2025 года стали известны первые полуфиналисты

На проходящем в Швеции и Дании чемпионате мира по хоккею 2025 года стали известны первые полуфиналисты, сообщает БЕЛТА.

На стадии четвертьфинала в датском Хернинге сошлись сборные Швейцарии и Австрии. На предварительном этапе швейцарцы выиграли группу "В", австрийцы же вышли в плей-офф впервые с 1994 года. Уже в стартовой трети фавориты соседского противостояния оторвались на три шайбы, а затем довели разрыв в счете до разгромного - 6:0. Для "сухой" победы голкиперу швейцарцев Леонардо Дженони хватило всего 13 сейвов.

Параллельно в Стокгольме состоялся поединок команд США и Финляндии. На экваторе встречи американцы минимально уступали сопернику (1:2), но еще до ухода на второй перерыв вышли вперед, а в заключительном периоде закрепили успех двумя точными бросками. Финальный счет - 5:2, дубль за "звездно-полосатых" оформил Коннор Гарленд. Финны не могут преодолеть стадию четвертьфинала третий год подряд.