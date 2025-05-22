3.71 BYN
3.00 BYN
3.41 BYN
Сборные Швейцарии и США. На чемпионате мира по хоккею 2025 года стали известны первые полуфиналисты
На проходящем в Швеции и Дании чемпионате мира по хоккею 2025 года стали известны первые полуфиналисты, сообщает БЕЛТА.
На стадии четвертьфинала в датском Хернинге сошлись сборные Швейцарии и Австрии. На предварительном этапе швейцарцы выиграли группу "В", австрийцы же вышли в плей-офф впервые с 1994 года. Уже в стартовой трети фавориты соседского противостояния оторвались на три шайбы, а затем довели разрыв в счете до разгромного - 6:0. Для "сухой" победы голкиперу швейцарцев Леонардо Дженони хватило всего 13 сейвов.
Параллельно в Стокгольме состоялся поединок команд США и Финляндии. На экваторе встречи американцы минимально уступали сопернику (1:2), но еще до ухода на второй перерыв вышли вперед, а в заключительном периоде закрепили успех двумя точными бросками. Финальный счет - 5:2, дубль за "звездно-полосатых" оформил Коннор Гарленд. Финны не могут преодолеть стадию четвертьфинала третий год подряд.
Обладатели двух оставшихся путевок в полуфинал определятся поздним вечером 22 мая. Завоевавшие первый посев по итогам группового этапа канадцы сыграют с хозяевами турнира датчанами, а действующие чемпионы мира из Чехии встретятся с командой Швеции.