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Соперником Беларуси на чемпионате мира по пляжному футболу станет Гватемала
Сборная Беларуси по пляжному футболу проведет заключительный поединок первого этапа чемпионата мира на Сейшелах, пишет БЕЛТА.
В третьем туре предварительной группы А подопечные Карлоса Альварадо встретятся с командой Гватемалы (начало игры в 14:00 по минскому времени). На старте турнира белорусы выиграли у команды Сейшельских островов со счетом 6:3, а потом с таким же результатом обыграли японцев. Сборная Гватемалы сначала проиграла японцам (2:6), а затем одолела Сейшелы (4:3). Во втором сегодняшнем матче этого квартета команда Японии сыграет с хозяевами мирового первенства. Положение команд перед заключительными встречами: Беларусь - 6 очков, Япония - 3, Гватемала - 3, Сейшелы - 0.
В группе В также пройдут заключительные встречи: Парагвай - Мавритания, Иран - Португалия. Положение команд после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Иран - 6, Парагвай - 0, Мавритания - 0.
Еще в двух группах матчи 3-го тура состоятся 6 мая:
С - Таити - Испания, Сенегал - Чили. Положение команд: Сенегал - 6, Чили - 3, Испания - 3, Таити - 0;
D - Италия - Сальвадор, Бразилия - Оман. Положение команд: Бразилия - 6, Италия - 3, Оман - 1, Сальвадор - 0.
После финиша группового этапа по две лучшие команды продолжат борьбу в четвертьфинале. Встречи 1/4 финала состоятся 8 мая, на 10 мая назначены полуфиналы, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые медали пройдут 11 мая.