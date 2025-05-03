Соперником Беларуси на чемпионате мира по пляжному футболу станет Гватемала

В третьем туре предварительной группы А подопечные Карлоса Альварадо встретятся с командой Гватемалы (начало игры в 14:00 по минскому времени). На старте турнира белорусы выиграли у команды Сейшельских островов со счетом 6:3, а потом с таким же результатом обыграли японцев. Сборная Гватемалы сначала проиграла японцам (2:6), а затем одолела Сейшелы (4:3). Во втором сегодняшнем матче этого квартета команда Японии сыграет с хозяевами мирового первенства. Положение команд перед заключительными встречами: Беларусь - 6 очков, Япония - 3, Гватемала - 3, Сейшелы - 0.