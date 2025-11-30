Стали известны все полуфиналисты "Лиги храбрых"

Уже в качестве триумфатора маркетинговой премии "PRO спорт" Национального олимпийского комитета детско-юношеский проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига храбрых" перешагнул четвертьфинальный этап.



Стал известен пул команд, которые будут сражаться за медали 4-го сезона. Во Дворце борьбы имени трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя накануне Москва победила Минск и стала полуфиналистом. Москвичи будут сражаться с командой Минской области. А Могилевский регион в параллельном полуфинале встретится с Калининградским России. Эти схватки пройдут в декабре.