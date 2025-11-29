Турнир по настольному теннису объединил в Минске глав министерств и ведомств

Дружеская атмосфера, несмотря на упорную конкуренцию, царила 29 ноября в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису, который под своими сводами объединил тех, кто возглавляет министерства и ведущие организации Беларуси. Госруководители сменили рабочие кабинеты на теннисные столы и продемонстрировали настоящий спортивный дух.

За звание лучших на премиальном турнире по настольному теннису "Красная ракетка" боролись 9 спортсменов из ведомств Беларуси. Среди них Полномочный посол Китайской Народной Республики Чжан Вэньчуань, первый заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско, который, к слову, замкнул тройку сильнейших.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся прокурор Центрального района Минска Юрий Трайковский. Серебро турнира забрал глава профильной федерации Алексей Прокопович.