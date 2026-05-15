Объединенный мир борьбы (UWW) снял все ограничения для спортсменов из Беларуси и России

Теперь представители двух стран смогут выступать на всех соревнованиях под эгидой организации без каких-либо процедур допуска или проверок. Напомним, что с января борцы до 23-х лет уже получили право состязаться с национальной символикой, а теперь оно распространяется и на спортсменов высшего эшелона. Подчеркнем, что Объединенный мир борьбы последовал новым рекомендациям МОК. Так, в начале мая швейцарская Лозанна официально заявила, что наши атлеты должны выступать под национальной символикой наряду с другими соперниками.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Всегда хочется быть первым и поднять флаг. Это сумасшедший стимул для спортсменов, совсем другой внутренний настрой на старт, мощная дополнительная мотивация и ответственность. Ответственность всегда есть, и она должна быть, потому что мы видим, как к нам относится государство, сколько оно сегодня вкладывает в спорт".

"Как говорил глава нашего государства, это очень правильная дипломатия, когда через спортсменов мы можем поднять флаг, заявить о стране. Это очень круто, я считаю. Самое главное, конечно, не только на словах, но и на деле доказывать, кто мы такие, и действительно подтверждать наш статус в числе мировых лидеров по разным видам спорта", - считает председатель Белорусской федерации борьбы.