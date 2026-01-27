В Борисове стартовал областной этап "Снежного снайпера" на новой трассе

Областной этап "Снежного снайпера" стартовал 27 января в Борисове на новой лыжероллерной трассе рядом с футбольным стадионом. Это первые большие соревнования, которые принимает универсальная площадка.

Соревнуются 23 команды со всего центрального региона. Самого меткого и быстрого снежного снайпера выберут профессиональные судьи.

"Я профессионально занимаюсь, сам для себя катаюсь. В школе на соревнованиях участвую, прохожу на область постоянно. Трасса сама по себе хорошая, горка хорошая, не очень сложно на нее заезжать. Конечно, помогает то, что на моей домашней трассе уже откатался", - рассказал участник областного этапа соревнований "Снежный снайпер" Матвей Фалеев.

Александр Федоренков, тренер команды Борисовского района:

"Хорошая трасса, хорошие условия для проведения таких соревнований. Одно, что минус - дождь, а так все хорошо. Я думаю, ребята справятся. Готовимся на уроках, занимаемся. Также на факультативных занятиях по лыжным гонкам. Учим, обучаем, развиваем физические качества".