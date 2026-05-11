В Минске прошел этап Кубка мира по силовым видам спорта. В нем принимали участие около 600 спортсменов из восьми стран. Турнир такого статуса Беларусь принимала впервые. Организаторы уверены: проводить его получится ежегодно.

Самая важная задача не установить новые мировые, национальные рекорды, а привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни, тем более что возможность заниматься силовыми видами спорта доступна для всех.

Так, например, самому младшему участнику соревнований всего 13 лет, а самому возрастному 83. Он приехал из Израиля.

"Я родился и жил в Мозыре, в Беларуси. Занимаюсь спортом не очень много - 70 лет всего. В школе все мальчишки были сильные, а я на год младше, и поэтому мне тоже хотелось быть сильным. Так до сегодняшнего дня я и пытаюсь быть сильным, но, правда, возраст не позволяет показывать большие результаты, но тем не менее", - поделился гость из Израиля.

Юрий Прохоренко

Юрий Прохоренко, организатор соревнований: "Символично, что этот этап Кубка мира мы организовали практически в День Победы. К нам приехало много участников из других стран. Очень классные, хорошие отзывы о нашей стране, о нашем гостеприимстве, о чистоте".