В Могилеве стартовал первый этап турнира "Кубок надежд" по настольному теннису
В Могилеве в СК "Олимпиец" стартовал первый этап республиканского турнира по настольному теннису "Кубок надежд" на призы Президентского спортивного клуба.
100 мальчиков и 78 девочек со всей страны в возрасте до 13 лет будут бороться за звание лучших. Турнир считается важной ступенькой к спорту высоких достижений, несмотря на свою молодость, уже стал популярным среди участников (в 2026 году их стало еще больше).
Дмитрий Цыкунов, помощник председателя Белорусской федерации настольного тенниса:
"Этот турнир довольно молодой, четвертый год только, но уже ребята, которые постарше, начинали в 2011 году, уже в этом году будут представлять нашу республику на юношеском чемпионате Европы. Я вам скажу, что 90 % спортсменов, которые поедут на чемпионат Европы, начинали именно на этом турнире".
Все участники будут отмечены призами Президентского спортивного клуба и Федерации настольного тенниса. Второй этап турнира пройдет осенью.