В Ратомке прошел Международный практический семинар по конному троеборью

"К сожалению, за 4 года белорусские и российские специалисты утеряли свой статус для судейства международных стартов. Спортсмены имели возможность выступать, а лошади нет. Поэтому сейчас мы получили уже полноценный допуск к международным соревнованиям. Наши спортсмены готовы, но с учетом того, что 4 года они не выступали в соревнованиях FEI, они потеряли свои категории, свои квалификации в паре в целом. Это особенно касается такой дисциплины, как троеборье. Им придется, конечно, в 2026 году принять большое количество стартов, максимально допустимое количество, чтобы попытаться выйти на тот уровень, который они имели в 2022 году".