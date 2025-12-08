3.78 BYN
В Ратомке прошел Международный практический семинар по конному троеборью
Международный практический семинар по конному троеборью в Ратомке собрал первые номера национальной команды страны и не только. Под руководством именитого спортсмена, участника континентального первенства из Германии Кристиана Цее атлеты разбирали тонкости олимпийской дисциплины, что важно наверстать по горячим следам допуска.
По итогам Генеральной ассамблеи Международной федерации конного спорта Беларусь может принимать турниры самого высокого ранга, однако, только в нейтральном статусе. Это касается атлетов, судей и всего обслуживающего персонала.
Белорусские пары также могут участвовать в стартах под эгидой организации в статусе нейтральных спортсменов, но на данный момент существует пока нерешаемая проблема с перевозом лошадей в страны проведения соревнований.
Кристина Васильева, директор Белорусской федерации конного спорта:
"К сожалению, за 4 года белорусские и российские специалисты утеряли свой статус для судейства международных стартов. Спортсмены имели возможность выступать, а лошади нет. Поэтому сейчас мы получили уже полноценный допуск к международным соревнованиям. Наши спортсмены готовы, но с учетом того, что 4 года они не выступали в соревнованиях FEI, они потеряли свои категории, свои квалификации в паре в целом. Это особенно касается такой дисциплины, как троеборье. Им придется, конечно, в 2026 году принять большое количество стартов, максимально допустимое количество, чтобы попытаться выйти на тот уровень, который они имели в 2022 году".
Ближайший международный турнир на территории Беларуси запланирован на апрель 2026 года. Пока это единственная возможность белорусским спортсменам набирать рейтинговые очки.