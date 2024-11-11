В Рязани началось рождественское лыжно-биатлонное шоу - почему этот формат полюбился зрителям

В Рязани проходит Гонка чемпионов 2025 года с участием лучших лыжников и биатлонистов из Беларуси и России.

События в рязанском лыжно-биатлонном комплексе, именуемом "Алмаз", развивались более чем стремительно. Во-первых, зрители замкнули трибуны под ключ часа за два до старта квалификации.

Для понимания, система рождественских стартов в формате шоу следующая: лучший биатлонист (а им, кстати, стал белорус Антон Смольский) имел право первого выбора на так называемом драфте.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

"Схема была такая: лучший биатлонист с худшей лыжницей, лучший лыжник с худшей биатлонистской".

Динара выступила не так хорошо, но выбрал Антон именно супругу.

Компанию Смольским составили титулованные российские лыжники Коростелев и Фалеева.

Белорусские биатлонисты Дмитрий Лазовский и Анна Сола выступят 5 января в компании лыжников Ардашева и Крупицкой.

Сам формат соревнований полюбился зрителям. Вообще, дуэт Республика Беларусь - Российская Федерация в биатлоне уже не раз показал мировой уровень.

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам (Россия):

"Мы должны жить сегодняшним днем. Зачем мы будем думать, когда нас позовут? Зачем нам нужно думать о том, когда они к нам приедут? Мы должны сами свое делать, мы должны сами между собой создавать конкуренцию. Конкуренция поднимает результат, но это неизбежно, рано или поздно все равно все вернется на круги своя".

В воскресенье, 5 января, состоится финал Гонки чемпионов.