В Рязани стартовала Гонка чемпионов - чем порадовали лучшие лыжники и биатлонисты

В Рязани стартовала Гонка чемпионов с участием лучших лыжников и биатлонистов из Беларуси и России.

В квалификационных заездах биатлонистов лучший результат у мужчин показал белорус Антон Смольский, а потом в команду выбрал супругу Динару Смольскую, которая по итогам женской квалификации заняла 10-е место. Еще один белорус Дмитрий Лазовский среди десяти участников квалификации стал четвертым.