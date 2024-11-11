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В Рязани стартовала Гонка чемпионов - чем порадовали лучшие лыжники и биатлонисты

Автор:Андрей Козлов

В Рязани стартовала Гонка чемпионов с участием лучших лыжников и биатлонистов из Беларуси и России.

В квалификационных заездах биатлонистов лучший результат у мужчин показал белорус Антон Смольский, а потом в команду выбрал супругу Динару Смольскую, которая по итогам женской квалификации заняла 10-е место. Еще один белорус Дмитрий Лазовский среди десяти участников квалификации стал четвертым.

Подробнее о схеме шоу-гонки, которая свела в эстафетных квартетах лыжников и биатлонистов, см. видео.

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