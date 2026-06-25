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В турнире по плаванию памяти Лизы Чайкиной в Минске участвуют 450 детей из Беларуси и РФ
На базе столичной СДЮШОР по плаванию "Янтарь" торжественно открыли уже традиционные соревнования памяти Лизы Чайкиной. Спортивный комплекс находится на одноименной улице Минска.
В 2026 году более 20 клубов из Беларуси и России привезли своих воспитанников, чтобы побороться за медали соревнований. Турнир проходит с 1986 года и сегодня находится под патронажем Президентского клуба.
Анна Копаченя, государственный тренер Национальной команды Беларуси по плаванию:
"Никогда не устану повторять, что любые соревнования в любом возрасте - это прекрасно. Это то, ради чего мы тренируемся, ради чего вообще существует спорт. Для таких детей подобный праздник и яркое шоу - это дополнительная мотивация для занятий нашим видом спорта. Как всегда, все прекрасно организовано. Как всегда на высоте Президентский спортивный клуб, СДЮШОР "Янтарь", руководители, федерация, национальная команда, поэтому мы очень рады и счастливы, что эта традиция соблюдается".
Максим Леонович, главный специалист Президентского спортивного клуба:
"Лето, каникулы, но спортсмены, как видите, тренируются и участвуют в международном турнире памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Эти соревнования проводятся с 1986 года, и с каждым годом количество участников постоянно растет. Турнир приобретает все более качественный уровень".
Завершится турнир 26 июня. Вход на трибуны свободный.