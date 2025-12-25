Волейболистка из Кубы Дадмара Наварро осваивается в Минске и в "Минчанке"

Сохраняя свое, наша страна гостеприимно открывает двери для гостей, в сфере спорта в том числе. В волейбольной команде "Минчанка" прямо сейчас играет талантливая кубинская волейболистка Дадмара Наварро. И чтобы лучше познакомиться со спортсменкой, Андрей Козлов отправился с ней в Исторический музей на необычную выставку.

В эти предновогодние дни сказочная атмосфера, кажется, повсюду. В Историческом музее можно попасть на необычную выставку новогодних игрушек более 40 стран. Есть среди них и кубинские, поэтому мы здесь неслучайно.

"Да-да, птичка очень похожа на те игрушки, которые есть на Кубе. И морская звезда, ведь у нас в стране много пляжей. Но вообще у нас отличаются новогодние украшения", - рассказала спортсменка, рассматривая музейные экспонаты.

Дадмара уже попутешествовала по миру после того, как в 19 лет покинула родную Кубу.

Играла в Косово, Тунисе, в российском клубе "Атом-Курск" и с этого сезона выступает за "Минчанку".

Но теперь эти несколько месяцев открыли для Дадмары новую страну.

Дадмара Наварро, нападающая ВК "Минчанка":

"Мое детство было счастливым и обычным для Кубы. Я много времени проводила со своими любимыми бабушкой и дедушкой. Мы жили одной большой семьей. И я много занималась спортом, причем очень разным. Весь день пропадала где-то. Утром занятия спортом, потом школа, потом снова что-то спортивное. А волейбол у нас очень любят, и мы играли в него в детстве, где только можно, в каждом месте. Кроме волейбола я занималась гимнастикой и даже водным поло. Волейболом я начала заниматься очень рано - лет с четырех-пяти, и у меня получалось очень хорошо".

Дадмара рассказала, что все свободное время уделяет своей любимой семье. К ней на выходные приехала ее мама. "Мое настроение сразу становится на порядок лучше", - призналась она.