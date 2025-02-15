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Всемирный женский хоккейный матч прошел в Минске
Наша страна примкнула ко Всемирному женскому хоккейному матчу. Global Girls Game - инициатива Международной федерации вида спорта, направленная на популяризацию и развитие дисциплины.
Суть проста - по всей планете на протяжении 24 часов команда "Белых" соперничает с дружиной "Синих". Итоговые счета после суммируются. Так и определяется сборная-победитель на этот год.
Беларусь участвовала в проекте в четвертый раз подряд. В первый сезон на льду торгового центра в Гродно собралось чуть более полусотни девчат. Но спустя три года развития женского хоккея в стране количество игроков кратно возросло. На лучшую площадку страны, "Минск-Арену", вышли почти 250 красоток. Всего было проведено 8 матчей в разных форматах - классическом, три на три, а также четыре на четыре.
В итоге со счетом 29:26 победила команда "Белых". Но, кажется, что в выигрыше точно осталась наша страна. Поскольку количество занимающихся хоккеем девочек растет в геометрической прогрессии. Абсолютно каждая получила заслуженную медаль, цветы и подарки от партнеров.
Дополним, что в Беларуси уже проводится женское национальное первенство. Более того, даже сформирована сборная в возрастной категории Ю-15, которая выступает во Всероссийских соревнованиях.