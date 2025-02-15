Всемирный женский хоккейный матч пройдет 15 февраля на "Минск-Арене"

Почти 250 белорусских звездочек хоккея готовы выйти 15 февраля на лед "Минск-Арены" в рамках Всемирного женского хоккейного матча.

Global Girls' Game - это инициатива Международной федерации хоккеея, направленная на популяризацию и развитие дисциплины. Суть проста: по всей планете на протяжении 24 часов команда "белых" будет соперничать с дружиной "синих". Итоговые счета будут суммироваться - таким образом определится сборная-победитель. В минувшем сезоне 40 стран примкнули к данному проекту.

Беларусь поучаствует в инициативе в четвертый раз подряд. В первый сезон по всей стране хоккеем занимались от силы 50 девчонок, а сейчас около 300. Более того, уже сформирована нацкоманда в возрастной категории U-15, которая выступает во Всероссийских соревнованиях среди женщин.

"Я жду классную игру и хочу забросить как можно больше шайб. Для меня это будет второй матч. Такие соревнования создаются, чтобы привлечь внимание девочек, которые занимаются хоккеем", - поделилась нападающая женской сборной Беларуси по хоккею U-15 Александра Войтова.