3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Вторая победа подряд! Минское "Динамо" обыграло "Торпедо"
Автор:Редакция news.by
Минское "Динамо" на глазах родных болельщиков обыграло нижегородское "Торпедо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет 3:2.
Стоит отметить хет-трик Виталия Пинчука, на счету которого теперь больше полусотни заброшенных шайб в Лиге. Благодаря этому успеху "зубры" поднимаются на третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Следующий матч минское "Динамо" проведет в ближайшую пятницу, 26 сентября. Соперник - череповецкая "Северсталь". Поединок стартует в 19:10.