Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Вторая победа подряд! Минское "Динамо" обыграло "Торпедо"

Минское "Динамо" на глазах родных болельщиков обыграло нижегородское "Торпедо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет 3:2.

Стоит отметить хет-трик Виталия Пинчука, на счету которого теперь больше полусотни заброшенных шайб в Лиге. Благодаря этому успеху "зубры" поднимаются на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч минское "Динамо" проведет в ближайшую пятницу, 26 сентября. Соперник - череповецкая "Северсталь". Поединок стартует в 19:10.

Разделы:

СпортХоккей

Теги:

КХЛ