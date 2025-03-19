20 марта на фешенебельном греческом курорте Коста-Наварино выберут нового главу Олимпийского комитета.

Томас Бах бесславно сложит свои полномочия, но какое-то время де-юре будет влиять на решения главной олимпийской организации на планете. На смену ему придет кто-то из семи кандидатов, которых выберут тайным голосованием.

Будущему предводителю МОК придется поднимать спорт из тех руин, в которые его отправили различные политические манипуляции. Признаки оздоровления есть, но слишком много от репрессивных рук МОК и ряда спортивных организаций пострадало честных белорусских и российских атлетов.

Томас Бах был большим атлетом. Тут вопросов нет. Олимпийский чемпион и чемпион мира в фехтовании. Но всегда был, это сегодня особенно важно, в определенном тренде: в 70-е косил под битлов, в 2020-е - старался угодить ряду радикальных стран, которые мнят себя "элиткой". Один из отпрысков таких государств, британец Себастьян Коу, - кандидат на замену Баху. Проблема в том, что из семи вероятных наследников олимпийского престола глава мировой атлетики Коу ненавидит Россию и Беларусь. Хотя говорил, что любит нас до гробовой доски. Лицемерие в эпоху грязного отстранения в спорте стало трендом.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: "Всегда же, вы видите, двойные, тройные стандарты, которые присутствуют. Произносить одно, делать совсем другое, а реализовать третье".

По фавориту этой гонки Себастьяну Коу все понятно, ведь его радикализм достиг всех пределов, тут надо разбираться врачам-специалистам, но есть одно но, которое в конце материала. У нас же впереди шестерка тех, кто может завтра отправить на пенсию дядюшку Томаса. Хотя пару человек тоже пенсионеры, включая, кстати, Коу. В силу возраста он даже не сможет пойти на второй срок.

Неделю тому назад глава Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ посетил Москву и тепло обнимался со всеми без исключения. Жал руку и усмехался над чем-то с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным. Для нескольких стран это выглядело как вызов, думаю, вы понимаете. Много улыбался, то есть включил дипломата.

Но лично мне сложно забыть, как жестоко поступили перед Олимпиадой в Париже с нашей прекрасной грацией Алиной Горносько, не дав ей даже шанса побороться за честную путевку на игры мечты, хотя что устроил Париж - это ад. Ватанабэ мог повлиять на справедливое участие там Горносько, но не сделал этого.

Интересный кандидат - мультимиллионер швед Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда. Он неожиданно выступил за возвращение белорусов и россиян. И вот же неожиданность - сделал это перед выборами на кресло главы МОК. Но ему хочется поаплодировать, поскольку скандинавские руководители Международного союза биатлонистов проявили себя как нацисты по отношению к нашим блестящим атлетам, а вот Элиаш вроде как уже совсем напротив. Такой мягкий радикал.

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза: "Дело в том, что они звучат уже не впервые. И если раньше они были более тихими, то сейчас они более громко звучат. Формируется, скажем так, общий тренд и общая тенденция на уже назревшее возвращение белорусских и российских спортсменов на международные спортивные арены. Приходит, наверное, понимание, что все-таки отстранение было, скажем так, может быть, эмоциональным, чрезмерным и абсолютно ничем не обоснованным".

Осталось еще четыре жаждущих поруководить спортом на планете Земля. Самая молодая - многократная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве. Ее, говорят, особенно лоббирует Томас Бах. Нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший и сын великого руководителя мирового олимпизма вроде был и за нас, а потом вроде бы и против нас. Глава международного велоспорта Давид Лапартьян и принц Иордании Фейсал аль-Хусейн находятся в крыле тех, кто якобы хочет нас вернуть. Но вопрос в том, что происходит на вершине мировой повестки.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону: "Я думаю, напрасны все потоки Европы, которые пытаются переписать историю. Мы видим прекрасно, как растет экономика в Беларуси. Это просто завидуют все сегодня. Кто не приезжает, все в восторге, в шоке. А экономика Европы, вы посмотрите, что там творится сегодня с экономикой, политическими соображениями. Я думаю, и англичане, и американцы в ближайшее время образумятся".

Коу, возвращаясь к тому самому но в начале материала, - явная марионетка. Он так кричал против России и Беларуси, что точно также будет излучать слова похвалы, как только потонет в новом тренде. Тренде на возвращение. Господа Путин и Трамп уже решили провести совместный матч КХЛ и НХЛ. А из сегодняшнего - Хулио Веласко, главный тренер женской сборной Италии по волейболу.

Хулио Веласко, главный тренер женской сборной Италии по волейболу: "Спортивные санкции против России – это безумие. На женском уровне сильнейшие клубы в России, Турции и Италии. С точки зрения соревнований ощущается отсутствие такой спортивной державы, как Россия. В волейболе их отсутствие серьезное как у мужчин, так и у женщин. Я думаю, и в легкой атлетике, баскетболе и многих других видах спорта".

И многие уже плюют на эту мышиную возню, которую устроил Томас Бах, на дорожку в агонии обвинивший Россию в распространении неких фейков о трансгендерах на Олимпиаде. Но все знают, что этот факт был.