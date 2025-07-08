Юные физики из Беларуси победили на олимпиаде в Ханты-Мансийске

Белорусская команда приняла участие в Международной научной физической олимпиаде, которая проходила с 29 июня по 8 июля в Ханты-Мансийске. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"В копилке нашей команды одна золотая, одна серебряная и три бронзовых медали. Золотой медалью награжден выпускник гимназии №1 имени академика К.Ф. Карского Гродно Адриан Ревковский. Серебряную медаль завоевал выпускник гимназии № 1 Борисова Никита Малахов. Бронзовых медалей удостоен выпускник гимназии Светлогорска Максим Бусел, выпускник Могилевского государственного областного лицея № 1 Марк Гаврусев, учащийся 11 класса Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ Ростислав Гузеев. В командном зачете команда Беларуси заняла второе место", - рассказали в ведомстве.

Руководили командой учитель физики Лицея им. Ф.Э.Дзержинского БГУ Матвей Валдовский и учитель физики гимназии №1 Гродно Иван Мухин.

В этом году в олимпиаде участвовали более 150 участников из 30 стран мира.