Безработица и потеря социализации: эксперты предупреждают об опасностях тотального внедрения ИИ

Илон Маск утверждает, что к 2030 году искусственный интеллект превзойдет человеческий, а эксперты отмечают, что цифровой ум людей никогда не заменит.

Сегодня нейросети пишут код, автоматизируют обработку документов и ставят диагнозы. И вот парадокс: чем умнее становятся "машины", тем острее мы ощущаем собственную уязвимость.

Человечество всегда мечтало о помощнике, который был бы умнее, быстрее, сильнее. И еще несколько лет назад и подумать было нельзя, что виртуальный дирижер без лица так незаметно будет программировать человеческую рутину.

"Искусственный ум" пишет код, ставит диагнозы, создает рекламные креативы и помогает в обучении. ИИ-треки сейчас - в топ-чартах, на маркетплейсах - не реальные модели, в соцсетях - цифровые блогеры.

"Все конкурируют за внимание людей. И искусственный интеллект, конечно же, позволяет создавать какие-то невозможные сцены, создавать этот контент лучше и быстрее, а самое главное, дешевле, например, бизнесу, у которого недостаточно бюджета для того, чтобы платить блогерам, нет каких-то супер навыков, харизмы для того чтобы выходить и на камеру рассказать про свой продукт. Конечно, можно создать такого цифрового аватара. Его действительно будет даже тяжело отличить от реального. Когда креаторы, которые используют искусственный интеллект, пытаются подать реальность под видом искусственного интеллекта, это плохо. Создавать с помощью искусственного интеллекта так, чтобы это было понятно, что это искусственный интеллект, скажем так, какие-то невозможные эффектные сцены, - это хорошо", - отметил блогер, видеограф Тимур Панащик.

блогер, видеограф Тимур Панащик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00fd500e-11ee-4739-8efa-c9a67bb7e13f/conversions/5e0213d0-51bd-4144-a41c-c663461fa93f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00fd500e-11ee-4739-8efa-c9a67bb7e13f/conversions/5e0213d0-51bd-4144-a41c-c663461fa93f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00fd500e-11ee-4739-8efa-c9a67bb7e13f/conversions/5e0213d0-51bd-4144-a41c-c663461fa93f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00fd500e-11ee-4739-8efa-c9a67bb7e13f/conversions/5e0213d0-51bd-4144-a41c-c663461fa93f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вот в 2025 году Албания первой в мире доверила "кресло" министра искусственному интеллекту. "Чиновник" отвечала за госзакупки, но спустя время разработчиков обвинили в коррупции.

С развитием IT-технологий все чаще звучит и "Правило 30 %": в большинстве сложных профессий около трети задач можно автоматизировать с помощью ИИ, остальное - на человеке.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Есть пробация, где автомобильные заводы тоже полностью работают на искусственном интеллекте в Китае. У меня другой вопрос: если мы наше предприятие переводим полностью на искусственный интеллект, даже на 30 %, и если мы делаем условия, при которых исключаем человеческий труд, то простите, пожалуйста, а как люди будут зарабатывать деньги? Как они будут жить и существовать? Как они будут социализированы в трудовых коллективах, если их работу будет выполнять искусственный интеллект? Соответственно, мы получим колоссальную безработицу, и это не вкладывается ни в одну государственную программу".

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c065f1dd-1c3f-46e0-8ef5-46f4ffddcbf1/conversions/1495395c-d3ae-42fb-b426-71bf7b699851-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c065f1dd-1c3f-46e0-8ef5-46f4ffddcbf1/conversions/1495395c-d3ae-42fb-b426-71bf7b699851-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c065f1dd-1c3f-46e0-8ef5-46f4ffddcbf1/conversions/1495395c-d3ae-42fb-b426-71bf7b699851-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c065f1dd-1c3f-46e0-8ef5-46f4ffddcbf1/conversions/1495395c-d3ae-42fb-b426-71bf7b699851-xl-___webp_1920.webp 1920w

В мире по-прежнему существуют разногласия на тему регулирования искусственного интеллекта. США предпочитают более мягкий подход, чтобы "не сдерживать инновации". В Евросоюзе комплекс документов вступает в силу поэтапно до 2027 года. А в январе в Южной Корее начал действовать всеобъемлющий закон, в рамках которого ИИ-изображения должны четко маркироваться.

В Беларуси ведется работа над единым документом, который будет полностью регулировать деятельность. Ставка - на прозрачное и безопасное использование с ориентацией на человека.

Владимир Боровенко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В Декрете № 8 Президента Республики Беларусь определены требования к искусственному интеллекту. То есть для резидентов Парка высоких технологий определено, что они могут заниматься разработкой программ с искусственным интеллектом. У нас принят модельный закон Евразийского союза, который тоже определяет рамочные требования. Механизмы, которые в той или иной мере в каких-то странах используются, будут учтены при разработке закона об искусственном интеллекте".

Владимир Боровенко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccee9d7f-438f-4e10-82e2-ff942381d9fd/conversions/6b2dec34-4e5f-44b8-b730-062d05b2a3c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccee9d7f-438f-4e10-82e2-ff942381d9fd/conversions/6b2dec34-4e5f-44b8-b730-062d05b2a3c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccee9d7f-438f-4e10-82e2-ff942381d9fd/conversions/6b2dec34-4e5f-44b8-b730-062d05b2a3c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccee9d7f-438f-4e10-82e2-ff942381d9fd/conversions/6b2dec34-4e5f-44b8-b730-062d05b2a3c2-xl-___webp_1920.webp 1920w