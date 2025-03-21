Где в Беларуси чаще всего пользуются 4G: МТС назвал самые активные районы страны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6c153c5-6083-4385-829b-487f6c5a5da7/conversions/cdb8f727-40bb-4fe3-a95b-10485fef43bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6c153c5-6083-4385-829b-487f6c5a5da7/conversions/cdb8f727-40bb-4fe3-a95b-10485fef43bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6c153c5-6083-4385-829b-487f6c5a5da7/conversions/cdb8f727-40bb-4fe3-a95b-10485fef43bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6c153c5-6083-4385-829b-487f6c5a5da7/conversions/cdb8f727-40bb-4fe3-a95b-10485fef43bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС выяснил, где скоростной мобильный интернет пользуется наибольшей популярностью. В символический топ вошли районы, жители которых потребляют больше всего гигабайтов в сети 4G. У лидера рейтинга на одного абонента приходится больше 10 Гб трафика в месяц.

Рейтинг районов Беларуси по объему трафика 4G на человека news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba97bce5-109f-4da4-9234-933d449825a5/conversions/2a21eb22-c11f-446d-8e57-809af4ad0344-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba97bce5-109f-4da4-9234-933d449825a5/conversions/2a21eb22-c11f-446d-8e57-809af4ad0344-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba97bce5-109f-4da4-9234-933d449825a5/conversions/2a21eb22-c11f-446d-8e57-809af4ad0344-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba97bce5-109f-4da4-9234-933d449825a5/conversions/2a21eb22-c11f-446d-8e57-809af4ad0344-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как подсчитали в МТС, самым активным районом страны по использованию мобильного трафика 4G стал Минский район с 10,06 Гб использованного трафика на одного абонента. На втором месте оказался Мозырский район с практически идентичным показателем - 9,99 Гб в месяц.

За ними следуют Гродненский (9,53 Гб), Гомельский (9,21 Гб) и Полоцкий (8,72 Гб) районы. В десятку самых "качающих" также вошли жители Могилевского, Брестского, Витебского, Солигорского и Горецкого районов Беларуси.

Рейтинг райцентров и сельских населенных пунктов по суммарному объему трафика 4G news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/790da4ef-202a-4ecf-899f-50b9cbf06d27/conversions/1640ef3b-ea9b-4a7f-870e-47cb397edd86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/790da4ef-202a-4ecf-899f-50b9cbf06d27/conversions/1640ef3b-ea9b-4a7f-870e-47cb397edd86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/790da4ef-202a-4ecf-899f-50b9cbf06d27/conversions/1640ef3b-ea9b-4a7f-870e-47cb397edd86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/790da4ef-202a-4ecf-899f-50b9cbf06d27/conversions/1640ef3b-ea9b-4a7f-870e-47cb397edd86-xl-___webp_1920.webp 1920w

По данным МТС, среди районных центров наибольший суммарный объем 4G-трафика генерируют жители Барановичей. Здесь пользователи ежемесячно потребляют почти 1,4 тыс. Тб данных. Следом идут Мозырь, Орша, Полоцк и Солигорск.

Лидерами использования 4G в сельской местности оказались жители агрогородка Лесной - почти 113 тыс. Гб в месяц. Второе место с небольшим отрывом заняли Колодищи с показателем около 112 тыс. Гб. Далее в рейтинге идут Боровляны, Ратомка и Ждановичи.

"Скоростной интернет - это комфорт для миллионов пользователей по всей стране. Статистика еще раз доказывает, что качественная передача данных востребована не только в городах, но и в небольших населенных пунктах, в том числе дачных поселках, садовых товариществах, агрогородках и деревнях. Запрос на нее стремительно растет, особенно в сети 4G. Сегодня наши абоненты активно пользуются преимуществами этой технологии, а мы в свою очередь совместно с партнерами из beCloud наращиваем сеть, которая уже охватывает более 99 % населения Беларуси", - отметили в МТС.

***

МТС первым в Беларуси запустил сеть 4G в 2015 году, а в 2022 году предложил абонентам звонки по технологии VoLTE. Работы по ее развитию МТС ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud.