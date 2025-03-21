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Где в Беларуси чаще всего пользуются 4G: МТС назвал самые активные районы страны
МТС выяснил, где скоростной мобильный интернет пользуется наибольшей популярностью. В символический топ вошли районы, жители которых потребляют больше всего гигабайтов в сети 4G. У лидера рейтинга на одного абонента приходится больше 10 Гб трафика в месяц.
Как подсчитали в МТС, самым активным районом страны по использованию мобильного трафика 4G стал Минский район с 10,06 Гб использованного трафика на одного абонента. На втором месте оказался Мозырский район с практически идентичным показателем - 9,99 Гб в месяц.
За ними следуют Гродненский (9,53 Гб), Гомельский (9,21 Гб) и Полоцкий (8,72 Гб) районы. В десятку самых "качающих" также вошли жители Могилевского, Брестского, Витебского, Солигорского и Горецкого районов Беларуси.
По данным МТС, среди районных центров наибольший суммарный объем 4G-трафика генерируют жители Барановичей. Здесь пользователи ежемесячно потребляют почти 1,4 тыс. Тб данных. Следом идут Мозырь, Орша, Полоцк и Солигорск.
Лидерами использования 4G в сельской местности оказались жители агрогородка Лесной - почти 113 тыс. Гб в месяц. Второе место с небольшим отрывом заняли Колодищи с показателем около 112 тыс. Гб. Далее в рейтинге идут Боровляны, Ратомка и Ждановичи.
"Скоростной интернет - это комфорт для миллионов пользователей по всей стране. Статистика еще раз доказывает, что качественная передача данных востребована не только в городах, но и в небольших населенных пунктах, в том числе дачных поселках, садовых товариществах, агрогородках и деревнях. Запрос на нее стремительно растет, особенно в сети 4G. Сегодня наши абоненты активно пользуются преимуществами этой технологии, а мы в свою очередь совместно с партнерами из beCloud наращиваем сеть, которая уже охватывает более 99 % населения Беларуси", - отметили в МТС.
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МТС первым в Беларуси запустил сеть 4G в 2015 году, а в 2022 году предложил абонентам звонки по технологии VoLTE. Работы по ее развитию МТС ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud.
По данным "БелГИЭ", в 2024 году у МТС зафиксирована наибольшая доля сеансов 4G со скоростью скачивания от 5 Мбит/с, и компания успешно продолжает удерживать лидерство по этому показателю. Это подтверждают оперативные данные мониторинга качества услуг сотовой подвижной связи по состоянию на 14:00 21 марта.