Игорь Мамоненко: В Беларуси разработано уже более 500 проектов, связанных с ИИ

Руководитель крупной IT-компании Игорь Мамоненко в "Актуальном интервью" дал прогноз, как скоро в Беларуси смогут освоить или внедрить до какого-то определенного этапа необходимый для страны искусственный интеллект.

Заметим, что уже существуют программы, которые предложены для использования в сельском хозяйстве, маркетинге, здравоохранении, обучении, производстве.

Гость интервью констатировал, что Беларусь находится только в начале этого пути. Большинство проектов, которые делаются, являются пилотными, где имеет место быть метод проб и ошибок. Сейчас компания Игоря Мамоненко взаимодействует с БЕЛАЗом. У завода есть система управления предприятием, которая называется АСУ или ERP-система.

На примере Китая собеседник рассказал, что Поднебесная запустила упрощенную программу (называется Госплан), объединившую 2 млн производственных предприятий в огромное виртуальное предприятие. Его система управления, скажем, крутится на суперкомпьютерах с искусственным интеллектом. "Alibaba воспринимает, что нужно людям, предприятиям, к ней подключена логистика, и все предприятия становятся своего рода цехом единого виртуального предприятия. Китайцам удалось снизить себестоимость производства автомобилей в три раза, потому что сделано все в том числе при помощи систем искусственного интеллекта, которая сама выстраивает производственную цепочку", - объяснил Мамоненко.

Эксперт в области IT добавил, что в любой сфере жизни (транспорт, здоровье, образование, сельское хозяйство, промышленность, оборона) искусственный интеллект не может не принести пользу. Он считает, что Беларусь компактная, управляемая, достаточно передовая страна, где есть нормальные кадры и опыт.

Игорь Мамоненко заявил, что в Беларуси разработано более 500 проектов, связанных с искусственным интеллектом. В государстве есть и так называемая экосистема.