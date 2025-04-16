Компания А1 стала победителем конкурса "Премия HR-бренд 2024" в номинации "Новый подход" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d0851a0-74cd-4dc1-8006-0dcc53234898/conversions/f8aa851c-f733-4e14-be50-b6de41c9d1b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d0851a0-74cd-4dc1-8006-0dcc53234898/conversions/f8aa851c-f733-4e14-be50-b6de41c9d1b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d0851a0-74cd-4dc1-8006-0dcc53234898/conversions/f8aa851c-f733-4e14-be50-b6de41c9d1b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d0851a0-74cd-4dc1-8006-0dcc53234898/conversions/f8aa851c-f733-4e14-be50-b6de41c9d1b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания А1 одержала победу на конкурсе "Премия HR-бренд 2024" в категории "Новый подход"! Церемония награждения состоялась 9 апреля 2025 года.

Награды удостоилась программа грейдирования и карьерного развития "Растим King of Sales!", которая направлена на привлечение и развитие специалистов по активным продажам.

Проект обеспечивает оптимизированный функционал на начальном уровне, что позволяет кандидатам постепенно привыкать к продажам и уверенно двигаться по карьерной лестнице. Программа также дает возможность хорошо зарабатывать с самого начала и стимулирует сотрудников развивать свои навыки, переходя с одного уровня на другой. Благодаря этому начинающие специалисты могут строить реальную карьеру в крупной международной компании и получать достойный доход уже со старта.

Внедрение программы грейдирования уже доказало свою эффективность, а интерес кандидатов к вакансии активного продавца значительно вырос.

"Одной из ключевых целей А1, как и прежде, является содействие развитию сотрудников и создание для них комфортных условий труда. И подобные успехи в ярких проектах и победы на авторитетных конкурсах - это подтверждение эффективной работы по сплочению команды и созданию максимально благоприятной атмосферы для профессионального и личностного роста. Мы верим, что дальнейшее развитие нашей программы позволит нам достигать новых высот и продолжать радовать наших специалистов и клиентов", - отметила начальник управления по работе с персоналом компании А1 Ольга Жданович.

В настоящее время в компании А1 работают более 2,1 тыс. сотрудников, а сеть магазинов насчитывает 75 точек в крупных населенных пунктах страны.