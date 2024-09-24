3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Новинки вооружения - "Калашников" представил новый БПЛА
Российская компания "Тихие крылья", которая входит в концерн "Калашников", представила беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании. Габариты вертолета позволяют перевозить его в легковом авто, а собрать "Альфа-Е" способен один человек, причем всего за 15 минут. Испытания беспилотника прошли этим летом, в скором времени такая техника может поступить на вооружение.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все