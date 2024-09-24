ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Новинки вооружения - "Калашников" представил новый БПЛА

Российская компания "Тихие крылья", которая входит в концерн "Калашников", представила беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании. Габариты вертолета позволяют перевозить его в легковом авто, а собрать "Альфа-Е" способен один человек, причем всего за 15 минут. Испытания  беспилотника прошли этим летом, в скором времени такая техника может поступить на вооружение.

производствовооружениеармия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все