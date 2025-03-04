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В пункте пропуска "Брест" опытную эксплуатацию проходит автоматический комплекс погранконтроля
В пункте пропуска "Брест" опытную эксплуатацию проходит автоматический комплекс пограничного контроля отечественной разработки.
Оборудование самостоятельно считывает информацию с паспортно-визовых документов последнего поколения и проверяет их на подлинность, проводит автоматическую верификацию личности по биометрическим характеристикам и проверяет информацию о ней из разных источников, информирует людей о последовательности действий, необходимых для прохождения контроля, обеспечивает видеофиксацию. И что особенно важно, формирует решение о пропуске через госграницу и выявляет попытки незаконного пересечения.
Алина Деревянко, жительница г. Бреста:
"Эта система упростит пересечение границы, сделает ее быстрее. Все достаточно просто. Есть указания: что нужно делать. Вы просто сканируете паспорт, прикладываете палец, улыбаетесь в камеру. Дальше вам указывают пройти в кабинки, в кабинке тоже снимает камера - и вы проходите".
"Процесс очень быстрый. Буквально за 2 минуты можно пройти паспортный контроль. Считаю, что это новшество замечательное. Будет помогать гражданам проходить границу еще быстрее, будет меньше очередей. Хотя и сейчас не наблюдается очереди", - отметил Юрий Авдейчик, житель г. Бреста.
Дмитрий Бриштель, начальник отделения погранконтроля "Варшавский мост":
"Уникальностью является то, что физические лица, пересекающие госграницу, могут осуществлять оформление своих документов без участия пограничного наряда. Есть определенные условия, определяющие возможность оформления биометрического паспорта, - это совершеннолетие. Физлица могут альтернативно выбрать как оформление с участием пограничного наряда, так и оформление с использованием указанного комплекса".
"Ранее этот комплекс уже проходил апробацию в Национальном аэропорту Минск и положительно себя зарекомендовал. Необходимость использования техновинки именно здесь обусловлена в первую очередь тем, что "Брест" является единственным функционирующим в настоящее время ПП на всей белорусско-польской границе. И именно здесь целесообразно внедрение технических новинок, которые позволяют сократить время ожидания и прохождения пограничного контроля", - прокомментировал Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы.
Отметим, отделение пограничного контроля "Варшавский мост" стало лучшим в стране по итогам 2024 года.