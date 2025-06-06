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Турчин: ПВТ - это достижение нашей суверенной страны
Созидать - это работать на благо страны и людей. Социальная составляющая - в приоритете, это ответственность и государства, и бизнеса.
ПВТ необходимо больше заниматься образовательными проектами и поддерживать научное сообщество. Это заявил премьер-министр в ходе заседания наблюдательного совета Парка высоких технологий.
Как отметил Александр Турчин, ПВТ - это достижение нашей суверенной страны и детище Президента. Только при его участии и содействии Парк высоких технологий был создан и сегодня развивается. Нужно активно двигаться вперед, используя новые формы и механизмы. Работа должна приносить пользу экономике страны.
Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий:
Наша компания активно интересуется внутренним рынком. Больше половины компаний заявляют об интересах к внутренним ресурсам. Это порядка 2,5 тыс. решений, которые могут быть внедрены на внутреннем контуре. И мы будем выстраивать нашу работу по открытию прозрачного интенсивного канала, вступлению всех этих решений в нашу традиционную отрасль.
Сегодня в Парке работают свыше тысячи резидентов. Треть из них - иностранные компании. Заметно растет экспорт услуг. По итогам I квартала цифра уже 459 млн долларов.