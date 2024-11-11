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Украина заплатит за западную авантюру огромную цену в виде потери территории - Фицо

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Фото АР

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что Украина заплатит за "западную авантюру" своей территорией и присутствием иностранных войск, пишет РИА Новости

"Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу, потому что переговорная позиция Украины с каждым днем все хуже. Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях 27 декабря.

Ранее Фицо заявлял, что Украина может потерять треть своей территории в результате конфликта. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит.

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