Украина заплатит за западную авантюру огромную цену в виде потери территории - Фицо

"Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу, потому что переговорная позиция Украины с каждым днем все хуже. Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях 27 декабря.