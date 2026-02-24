В Беларуси на продажу выставлена деревня "Веселуха"

В Витебской области на продажу выставлена целая деревня с колоритным названием “Веселуха”. Объект расположен всего в 6 километрах от районного центра Поставы. Деревня состоит из трех домов и находится в частной собственности.



Общая площадь земельного участка – 2 гектара. Вокруг лес, рядом протекает река. При этом деревня находится не на проездной дороге, говорится в объявлении. Из коммуникаций имеются колодец и электричество. Также указано, что возможно модернизировать подстанцию и увеличить мощность электроснабжения до 100 кВт на всю деревню.



Стоимость объекта - 9 990 долларов.