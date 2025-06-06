V Форум медийного сообщества Беларуси продолжается

Каждые полгода вызовы меняются. Появляются вещи, которые мы могли даже предсказать. Протесты - был инфоповод, беспорядки в Казахстане, потом началась военная операция, санкции, которые работали против разных отраслей Беларуси. Поэтому каждые полгода повестка полностью меняется. От этого наша аналитика очень гибкая. Надо работать исходя из того, какие задачи стоят в ближайшее полугодие. Выборы мы отрабатывали в более такой спокойной обстановке, но при этом военные факторы, а в Гомеле это все ощущается, они никуда не ушли. Ближайшие три года военная кампания будет влиять на белорусские события. Так или иначе вся гуманитарная сфера реагирует на общую картину, которая здесь происходит.