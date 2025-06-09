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В Индии при падении с поезда погибли не менее пяти человек
По меньшей мере 5 человек погибли, столько же получили серьезные травмы при падении из двигавшегося поезда недалеко от железнодорожной станции Мумбра в западном штате Махараштра. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на The Indian Express.
Как сообщает издание, инцидент произошел 9 июня около 9:00 по местному времени, когда поезд, направлявшийся в населенный пункт Касара, проходил через район Дива-Мумбра. Пассажиры, висевшие на подножке одного поезда, столкнулись с пассажирами, висевшими на другом поезде, проходившем по противоположному пути, что и привело к аварии.
Анил Шинде, старший инспектор полицейского участка Мумбры, сказал: "Мы получили информацию в 9:15 утра, поспешили на место и обнаружили около десяти человек в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были срочно доставлены в ближайшую больницу, пять из них умерли в реанимации".
После аварии Совет по железным дорогам принял решение, что все поезда, которые производятся для пригородного региона Мумбаи, будут иметь функцию автоматического закрывания дверей.
Фото: Комсомольская правда