В Индии при падении с поезда погибли не менее пяти человек

Поезда в Индии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a75b9dca-e5c9-4a85-be35-6f1731a9e3a5/conversions/c12920fe-58f8-4cc5-9678-6b545be43dae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a75b9dca-e5c9-4a85-be35-6f1731a9e3a5/conversions/c12920fe-58f8-4cc5-9678-6b545be43dae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a75b9dca-e5c9-4a85-be35-6f1731a9e3a5/conversions/c12920fe-58f8-4cc5-9678-6b545be43dae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a75b9dca-e5c9-4a85-be35-6f1731a9e3a5/conversions/c12920fe-58f8-4cc5-9678-6b545be43dae-xl-___webp_1920.webp 1920w

По меньшей мере 5 человек погибли, столько же получили серьезные травмы при падении из двигавшегося поезда недалеко от железнодорожной станции Мумбра в западном штате Махараштра. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на The Indian Express.

Как сообщает издание, инцидент произошел 9 июня около 9:00 по местному времени, когда поезд, направлявшийся в населенный пункт Касара, проходил через район Дива-Мумбра. Пассажиры, висевшие на подножке одного поезда, столкнулись с пассажирами, висевшими на другом поезде, проходившем по противоположному пути, что и привело к аварии.

Анил Шинде, старший инспектор полицейского участка Мумбры, сказал: "Мы получили информацию в 9:15 утра, поспешили на место и обнаружили около десяти человек в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были срочно доставлены в ближайшую больницу, пять из них умерли в реанимации".

После аварии Совет по железным дорогам принял решение, что все поезда, которые производятся для пригородного региона Мумбаи, будут иметь функцию автоматического закрывания дверей.