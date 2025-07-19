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В Минске состоялась встреча с главным героем фильма "Мой папа - медведь"
Автор:Редакция news.by
В Минске состоялась встреча с главным героем фильма "Мой папа - медведь". Предварять премьерный показ приехал российский актер Роман Курцын. Автограф-сессия, бесплатная раздача билетов, фотография с ростовой куклой медведя - промоакция прошла в кинотеатре "Москва". Отметим, что работа над кинолентой велась с ноября 2024 года. Съемки прошли в Беларуси. Народный кинопродакшн собрал звезд российской эстрады: Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Зоя Бербер, Александр Головин. Одну из главных ролей сыграл живой медведь по кличке Том.
Комедия "Мой папа - медведь" уже 31 июля появится на больших экранах. В планах - громко заявить о проекте и выйти за пределы Союзного государства.