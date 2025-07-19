В Минске состоялась встреча с главным героем фильма "Мой папа - медведь". Предварять премьерный показ приехал российский актер Роман Курцын. Автограф-сессия, бесплатная раздача билетов, фотография с ростовой куклой медведя - промоакция прошла в кинотеатре "Москва". Отметим, что работа над кинолентой велась с ноября 2024 года. Съемки прошли в Беларуси. Народный кинопродакшн собрал звезд российской эстрады: Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Зоя Бербер, Александр Головин. Одну из главных ролей сыграл живой медведь по кличке Том.