В Минске задержан квартет наркозакладчиков, двоим из которых всего по 18 лет.

Как показала проверка наркоконтроля, молодые люди обеспечивали запрещенными веществами жителей Минской области. В съемных квартирах парни расфасовывали товар на мелкие партии, после чего раскладывали по тайникам. Всего у задержанных оперативники нашли полкило особо опасных психотропов.

Денис Аскальдович, замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома:

"Установлено: фигуранты работали оптово-розничными курьерами интернет-наркошопа. В съемных квартирах расфасовывали товар на мелкие партии, которые распространяли на территории Минской области. В жилищах, при них, а также в тайниках обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества 4-СМС и альфа-PVP общим весом около 0,5 кг".