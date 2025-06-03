В Нацбиблиотеке обсудили создание духовных центров

Создание духовных центров обсуждали 3 июня на встрече глав традиционных конфессий нашей страны. Она состоялась в Национальной библиотеке.

Предоставить варианты для создания духовных кластеров и паломничества верующих и светских людей - поручение Президента.

В список, предложенный духовенством, попали Жировичский и Спасо-Евфросиниевский монастыри, Будславский костел, мечеть в Ивье и синагога в Бобруйске.