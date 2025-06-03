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В Нацбиблиотеке обсудили создание духовных центров
Создание духовных центров обсуждали 3 июня на встрече глав традиционных конфессий нашей страны. Она состоялась в Национальной библиотеке.
Предоставить варианты для создания духовных кластеров и паломничества верующих и светских людей - поручение Президента.
В список, предложенный духовенством, попали Жировичский и Спасо-Евфросиниевский монастыри, Будславский костел, мечеть в Ивье и синагога в Бобруйске.
Главы традиционных конфессий также посетили Музей книги. Вниманию духовенства представили редкие экземпляры, которые могут считаться не только светскими, но и духовными реликвиями.