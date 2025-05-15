В результате последних израильских авиаударов в секторе Газа погибли свыше 100 человек

В результате израильских авиаударов за минувшую ночь и первую половину дня 15 мая в секторе Газа погибли 103 человека, сообщает BBC со ссылкой на данные Агентства гражданской обороны. Об этом пишет БЕЛТА.

В общее число вошли 13 человек, которые погибли в результате удара по лагерю беженцев Джабалия, когда пострадало здание, где располагались молитвенный зал и благотворительная клиника.

В некоторых частях города Газа были отданы новые приказы об эвакуации, поскольку Израиль предупреждает, что он готов атаковать "с большой силой".

Воздушные удары произошли на фоне продолжающейся израильской блокады гуманитарной помощи, поступающей в Газу, отмечает BBC. Десять различных гуманитарных организаций заявляют, что ситуация ухудшается.

Израильская блокада гуманитарной помощи, включающей продовольствие, воду и лекарства, продолжается уже 10 недель.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что хочет, чтобы Соединенные Штаты "взяли" Газу и превратили ее в "зону свободы", поскольку на палестинской территории бушует война Израиля и ХАМАС.