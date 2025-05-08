В секторе Газа за сутки погибло 106 человек

По меньшей мере 106 человек погибли за последние 24 часа в секторе Газа в результате израильских ударов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, 367 человек пострадали, они были доставлены в больницы. Отмечается, что многие находятся под завалами и бригады скорой помощи пока что не могут до них добраться.

Министерство сообщило, что 2 651 человек были убиты после того, как Израиль возобновил боевые действия в регионе, еще 7 223 были ранены. Общее число погибших с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года превысило 52 700, 119 264 человек получили ранения.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.