1 декабря белорусов эвакуировали из зоны циклона на Шри‑Ланке
Автор:Редакция news.by
Белорусы, оказавшиеся в зоне тропического циклона "Дитвах" на Шри‑Ланке, были эвакуированы при содействии военно‑воздушных сил Индии. Военные обеспечили безопасность и вывезли людей из опасного района. Об этом сообщают местные СМИ.
Спасательная операция была проведена еще 1 декабря. Из города Матале на Шри‑Ланке вертолетом были вывезены 57 человек, среди которых 10 детей.
В публикации отмечается, что среди эвакуированных оказались иностранные граждане, в том числе из Беларуси, Германии, Великобритании, Польши, Австралии и ЮАР.