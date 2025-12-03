1 декабря белорусов эвакуировали из зоны циклона на Шри‑Ланке

Белорусы, оказавшиеся в зоне тропического циклона "Дитвах" на Шри‑Ланке, были эвакуированы при содействии военно‑воздушных сил Индии. Военные обеспечили безопасность и вывезли людей из опасного района. Об этом сообщают местные СМИ.

Спасательная операция была проведена еще 1 декабря. Из города Матале на Шри‑Ланке вертолетом были вывезены 57 человек, среди которых 10 детей.