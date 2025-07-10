10 июля Европарламент решит судьбу фон дер Ляйен

Еще накануне существовала практически твердая уверенность, что эта затея провалится, однако с призывом отправить фон дер Ляйен в отставку выступил Виктор Орбан. В своем заявлении венгерский премьер перечислил все провалы главы Еврокомиссии. По его словам, европейская конкурентоспособность обратилась в руины, цены на энергию зашкаливают, незаконная миграция вышла из-под контроля, а война в Украине превратилась в мясорубку. Орбан крайне популярен среди евроскептиков, и это может объединить оппозиционную часть депутатов Европарламента.