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10 июля Европарламент решит судьбу фон дер Ляйен

Вполне вероятно, что уже 10 июля Европарламент проведет голосование по вопросу о вотуме недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Еще накануне существовала практически твердая уверенность, что эта затея провалится, однако с призывом отправить фон дер Ляйен в отставку выступил Виктор Орбан. В своем заявлении венгерский премьер перечислил все провалы главы Еврокомиссии. По его словам, европейская конкурентоспособность обратилась в руины, цены на энергию зашкаливают, незаконная миграция вышла из-под контроля, а война в Украине превратилась в мясорубку. Орбан крайне популярен среди евроскептиков, и это может объединить оппозиционную часть депутатов Европарламента.

Вотум недоверия фон дер Ляйен инициировали 74 депутата. Они обвиняют главу Еврокомиссии в заключении коррупционной сделки с ковидными вакцинами на сумму в 35 млрд евро.

Фото РИА Новости

Урсула фон дер ЛяйенЕвропарламент