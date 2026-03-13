14 марта состоится премьера первой серии фильма "Индия глазами белоруса"

Премьера на "Первом информационном": две субботы подряд на канале представят два фильма "Индия глазами белоруса". Политика, экономика, сельское хозяйство, культура, туризм, трудовая миграция, оздоровление детей. У нас с этой страной много проектов.

Уже 14 марта произойдет полное погружение в страну. В первой серии зрители узнают, чем живет страна - лидер по численности населения и седьмая по территории.

Съемочная группа "Первого информационного" везде будет искать связь с Беларусью. С индийским "Бульбашом" на байке они прокатятся по Мумбаи, попробуют местную кухню, также покажут большую стирку в Дхоби Гхат и расскажут, почему там в основном работают мужчины.

Съемочная группа посетит также город Варанаси (его еще называют городом смерти), всмотрятся в костры на реке Ганг, также не забудут побывать в съемочных площадках Болливуда и подсветят контакты с "Беларусьфильмом".

И конечно, расскажут подробнее о вегетарианстве, священных коровах и семейных ценностях - то, без чего невозможно представить настоящую Индию.