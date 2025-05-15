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15 мая стартуют прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Трамп визит не планирует
15 мая в Стамбуле стартуют прямые переговоры России и Украины. Российская делегация уже прибыла в Турцию. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Напомним, он также руководил группой переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.
Также в делегации: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Утверждена также группа экспертов.
В составе украинской делегации будут присутствовать глава офиса президента Ермак, министр обороны Умеров, министр иностранных дел Сибига и советник президента Жовква.
Источники отмечают, что все решения о переговорах будет принимать лично Зеленский, который при этом летит не в Стамбул, а в Анкару. Кроме представителей Москвы и Киева в Стамбуле также будет присутствовать делегация США: госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог. Сам Трамп визит не планирует.