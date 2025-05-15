15 мая стартуют прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Трамп визит не планирует

15 мая в Стамбуле стартуют прямые переговоры России и Украины. Российская делегация уже прибыла в Турцию. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Напомним, он также руководил группой переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Источники отмечают, что все решения о переговорах будет принимать лично Зеленский, который при этом летит не в Стамбул, а в Анкару. Кроме представителей Москвы и Киева в Стамбуле также будет присутствовать делегация США: госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог. Сам Трамп визит не планирует.