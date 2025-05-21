3 человека погибли во Франции из-за ливней и наводнений

Сильные ливни, вызвавшие наводнение, привели к гибели по меньшей мере трех человек и разрушениям в департаменте Вар на юго-востоке Франции, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Euronews.

Двое погибших - пожилые супруги - были найдены в своей машине в приморском городе Ле-Лаванду, где, по данным местных властей, за один час выпало 255 мм осадков. Их автомобиль унесло мощным потоком воды. Еще одна женщина погибла в Видобане после того, как автомобиль, в котором она находилась, выехал на затопленную дорогу и скатился в кювет. Кроме того, два человека числятся пропавшими без вести.

"Это было серьезно, даже страшно. Мы все искали укрытия. Моя машина была припаркована на стоянке, и, как видите, ее унесло! Парковка обрушилась! Мы редко видели что-то подобное", - поделился один из местных жителей.

"Городу придется восстанавливать все, что было разрушено: дороги, мосты, банки, очистные сооружения, береговую линию", - предупредил мэр Ле-Лаванду Жиль Бернарди.

Отмечается, что более 200 пожарных были мобилизованы для восстановления доступа к общественной инфраструктуре после наводнения. Стихия нанесла огромный ущерб региону, разрушив мосты и дороги, нарушив движение по меньшей мере двух региональных поездов, затопив улицы и вызвав перебои с электричеством и водой.

По информации Euronews, в департаменте Ло и Гаронна обрушился балластный слой под железной дорогой, движение высокоскоростных поездов по линиям Тулуза - Бордо - Париж было прервано. По маршруту Бордо - Тулуза поезда не смогут ходить еще в течение нескольких дней.