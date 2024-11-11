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3 января в Дохе пройдут непрямые переговоры ХАМАС и Израиля по Газе
Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что 3 января в Дохе пройдет очередной раунд прямых переговоров с Израилем о прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.
"3 января, в пятницу, в столице Катара Дохе возобновляются непрямые переговоры по Газе, в ходе которых будет обсуждаться полное прекращение огня в анклаве, вывод из Газы израильских военных и возвращение перемещенных лиц в свои дома на всей территории сектора", - говорится в документе.
О том, планируют ли стороны затронуть в ходе встречи вопрос обмена израильских заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных, в заявлении ХАМАС не говорится.
Фото: РИА Новости
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