3 января в Дохе пройдут непрямые переговоры ХАМАС и Израиля по Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что 3 января в Дохе пройдет очередной раунд прямых переговоров с Израилем о прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

"3 января, в пятницу, в столице Катара Дохе возобновляются непрямые переговоры по Газе, в ходе которых будет обсуждаться полное прекращение огня в анклаве, вывод из Газы израильских военных и возвращение перемещенных лиц в свои дома на всей территории сектора", - говорится в документе.

О том, планируют ли стороны затронуть в ходе встречи вопрос обмена израильских заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных, в заявлении ХАМАС не говорится.